Один из руководителей налоговой инспекции Луганщины задержан при получении 30 тыс. грн взятки, - ГБР. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

По предварительной информации, налоговик требовал и получил от предпринимателя 30 тыс. грн за непроведение налоговых проверок.

При получении взятки чиновник был задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, при оперативном сопровождении Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской области.

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Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение).

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В случае доказательства вины налоговику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.