Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
07.02.19 18:04

Один из руководителей налоговой инспекции Луганщины задержан при получении 30 тыс. грн взятки, - ГБР. ФОТО

Следователи ГБР задержали на взятке одного из руководителей Государственной налоговой инспекции в Луганской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Один из руководителей налоговой инспекции Луганщины задержан при получении 30 тыс. грн взятки, - ГБР 01

По предварительной информации, налоговик требовал и получил от предпринимателя 30 тыс. грн за непроведение налоговых проверок.

При получении взятки чиновник был задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, при оперативном сопровождении Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской области.

Смотрите: Сотрудники ГБР задержали заместителя главы Печерской РГА Киева при получении 20 тысяч взятки. ФОТО

Один из руководителей налоговой инспекции Луганщины задержан при получении 30 тыс. грн взятки, - ГБР 02

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение).

Также смотрите: Прокурор Сумской местной прокуратуры задержан за получение $3,5 тыс. взятки, - ГБР. ФОТОрепортаж

В случае доказательства вины налоговику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100