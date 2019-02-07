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07.02.19 18:19

Враг четыре раза нарушал перемирие. Под Троицким террористы применили минометы, - штаб ООС

В течение текущих суток, в период с 00:00 до 18:00, противник обстрелял позиции наших войск четыре раза, в том числе два раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Враг четыре раза нарушал перемирие. Под Троицким террористы применили минометы, - штаб ООС

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" преступники обстреляли позиции наших защитников из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи поселка Водяное

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" наемники обстреляли позиции украинских военных из автоматических гранатометов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Крымское.
Также позиции наших войск были дважды обстреляны в районе населенного пункта ТроицкоеЕ из минометов калибра 120 и 82 мм.

Вследствие коварных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных не пострадал.

Подразделения обороняющихся в ответ подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потери противника уточняются"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 11 раз обстрелял позиции ОС: потерь среди украинских воинов нет, уничтожены один наемник и "Урал" террористов, - штаб

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