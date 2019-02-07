Запретом россиянам наблюдать за выборами Рада дала инструмент для решений и действий, - МИД

Об этом дипломат заявил в комментарии "Укринформу", сообщает Цензор.НЕТ.

"МИД принял политическое решение, в том числе с учетом политических обязательств в рамках ОБСЕ, не регистрировать в качестве международных наблюдателей граждан страны-агрессора России ... Я уверен, что принятие этого закона не только морально оправдано – оно является очень важным инструментом для других органов государственной исполнительной власти, а также Центральной избирательной комиссии для того, чтобы их решения и действия по отношению к гражданам страны-агрессора были закреплены в законе ", – сказал Кислица.

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Он отметил, что в ст. 70 закона "О выборах Президента Украины" говорится, что официальные наблюдатели от иностранных государств и международных организаций регистрируются Центральной избирательной комиссией, а предложения по их регистрации подаются в ЦИК непосредственно или через Министерство иностранных дел Украины.

Кислица подчеркнул, что на сегодняшний день нет международно-правовой нормы, которая обязывала бы нас принимать в качестве наблюдателей на выборах представителей всех стран мира, а все без исключения обязательства в рамках ОБСЕ имеют не юридически обязывающий, а политический характер.

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По его словам, Верховная Рада, приняв этот закон, подкрепила законодательной нормой позицию МИД относительно политических обязательств.

"Законодательная помощь нужна целому ряду других, кроме ЦИК, государственных органов, вовлеченных в организацию наблюдения за выборами, въезда наблюдателей в Украину и их передвижения, в частности, Государственной пограничной и Государственной миграционной службам", – отметил замглавы МИД.

Он также акцентировал, что за выборами в Украине будут наблюдать около 900 представителей ОБСЕ.

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"Хочу напомнить: Россия позволила по линии ОБСЕ наблюдать за выборами в РФ менее чем 350 наблюдателям, из которых долгосрочных было примерно 40, и ОБСЕ, к сожалению, пошло на поводу у РФ. У нас уже есть заявка на 90 долгосрочных. Поэтому, если не будет представителей страны-агрессора, технологически это никоим образом не может лишить ОБСЕ возможности обеспечить качественное наблюдение значительно большим количеством наблюдателей за нашими выборами на территории, значительно меньшей территории РФ", – резюмировал Кислица.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня, 7 февраля, Верховная Рада приняла закон, запрещающий наблюдателям из РФ принимать участие в избирательном процессе в Украине. За закон проголосовали 232 народных депутата.