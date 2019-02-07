Спикер Парубий подписал закон о закреплении в Конституции курса страны на членство в НАТО и ЕС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

После этого закон будет направлен на подпись президенту Украины.

Спикер сообщил, что предпринимаются попытки зарегистрировать проект постановления об отмене решения Рады, которым народные депутаты окончательно утвердили конституционные изменения относительно курса на членство в ЕС и НАТО.

"Мы получили разъяснение юристов аппарата и комитета по вопросам регламента, которые дали четкую позицию по этому поводу: изменения в Конституцию рассматриваются по отдельной процедуре в отличие от других законодательных актов, и на них не распространяется норма о постановлениях, которые могут отменять их действия", - заявил А.Парубий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рада закрепила в Конституции курс на ЕС и НАТО. ВИДЕО

"В соответствии с ч.11 ст.49 регламента Верховной Рады Украины я имею право сейчас неотложно подписать изменения в Конституцию, которые мы сегодня приняли", - добавил председатель парламента.

Как сообщалось, Верховная Рада 334 голосами в четверг утвердила в целом внесенный президентом законопроект №9037 о внесении изменений в Конституцию Украины о стратегическом курсе государства на обретение полноправного членства Украины в ЕС и в Организации Североатлантического договора.

Согласно процедуре, окончательное принятие законопроекта с конституционными изменениями требует не менее 300 голосов парламентариев.