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07.02.19 18:51

Решением ЦИК Савченко и Олийныку отказано в регистрации кандидатами в президенты

Центральная избирательная комиссия Украины отказала в регистрации кандидатами на выборах президента народному депутату Украины Надежде Савченко и проживающиему в России экс-народному депутату от Партии регионов Владимиру Олейнику.

Решением ЦИК Савченко и Олийныку отказано в регистрации кандидатами в президенты

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии в четверг.

Н.Савченко было отказано в регистрации, поскольку она не внесла залог в 2,5 млн грн, а также решение съезда "Общественно-политической платформы Надежды Савченко" о выдвижении ее кандидатом на выборах президента не было заверено печатью.

В.Олейник нарушил ряд требований к кандидату на выборах. В поданных им документах также указано, что с октября 2014 года он является "политическим беженцем" и проживает на территории РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Документы Савченко для регистрации кандидатом в президенты поданы в ЦИК

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