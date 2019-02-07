Руководитель подразделения быстрого реагирования патрульной полиции Каменского задержан за систематические поборы с местных предпринимателей, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что полицейский систематически получал взятки от местных жителей за непрепятствование предпринимательской деятельности.
Правоохранители задержали злоумышленника, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, на одной из улиц города во время получения ежемесячной платы от одного из коммерсантов.
Сейчас решается вопрос об объявлении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.