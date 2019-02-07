Пассажирский поезд протаранил грузовик в Ивано-Франковской области

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", информирует Цензор.НЕТ.

По данным перевозчика, водитель грузовика нарушил правила дорожного движения, выехав прямо перед поездом на нерегулируемый переезд и спровоцировав столкновение.

Водитель грузовика доставлен в больницу. Локомотив сошел с рельсов первой парой колес. Машинист и пассажиры поезда не пострадали.

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"Лишь чудо уберегло пассажиров поезда, локомотивную бригаду и горе-водителя грузовика от фатальных последствий. Этот случай не в первый раз демонстрирует преступное пренебрежение водителями правилами движения и их безответственное отношение к своей жизни и окружающих", – отметил руководитель Укрзализныци Евгений Кравцов.







