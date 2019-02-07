Германия ни при каких условиях не поставит себя в зависимость от России, - Меркель про газопровод "Северный поток-2"

Об этом она заявила в четверг в Братиславе на совместной пресс-конференции с премьер-министрами стран Вишеградской группы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Будем ли мы зависеть от России в свете строительства второго газопровода? Я говорю - нет, если мы одновременно будем заниматься диверсификацией", - сказала Меркель, заметив, что Россия поставляла газ в Европу даже во времена холодной войны.

Она заверила, что Германия "ни при каких условиях не поставит себя в зависимость от одной России", и напомнила о планах строительства терминалов по приему сжиженного газа.

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Канцлер повторила, что Берлин настаивает на сохранении транзита газа через территорию Украины, о чем она постоянно говорит, по ее словам, с президентом РФ Владимиром Путиным.

Тем временем, против позиции Меркель, которая фактически поддерживает строительство газопровода, выступили ее близкие соратники в рядах собственной партии и на европейском уровне. Так, председатель комитета по иностранным делам, депутат Бундестага от Христианско-демократического союза Норберт Реттген заявил изданию Tagesspiegel, что "политика федерального правительства в отношении Nord Stream 2 была односторонней в течение многих лет, не принимающей в расчет противодействие большинства в ЕС и, прежде всего, проблемы безопасности восточноевропейских соседей". Депутат полагает, что в данном вопросе Германия самоизолировалась в ЕС.

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Кроме того, на предстоящем в пятницу голосовании в ЕС по пересмотру газовой директивы Берлин может оказаться лишенным поддержки своего ближайшего европейского партнера – Франции. Об этом сообщили в четверг немецкие СМИ со ссылкой на источники в Париже.