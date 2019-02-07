Франция изменила свою позицию и поддержит поправки в газовую директиву ЕС по "Северному потоку-2", - МИД

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Франции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Пресс-секретарь министерства подтвердила на пресс-конференции в Париже сообщения прессы, что Франция на смену своей прежней позиции намерена поддержать внесения поправки в "газовую директиву ЕС", когда этот вопрос будут рассматривать в Брюсселе 8 февраля.

Эта поправка имеет целью распространить правила "третьего энергопакета" законодательства ЕС в области энергетики на все газопроводы, входящие на территорию Евросоюза из третьих стран, т.е. и на "Северный поток-2". Пока эти нормы не касаются газопроводов, которые как российский проект, входят на территорию ЕС морем.

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Решение Франции может лишить Германию возможности собрать голоса стран-противников поправок в директивы, чтобы заблокировать эти изменения. Сейчас в ЕС нет единства в этом вопросе, и до сих пор Франция вместе с Италией и Испанией поддерживали Германию в ее противодействии планам изменений.

В случае введения поправок они могут поставить под угрозу завершение газопровода "Северный поток-2", который, по словам инвесторов, построенный уже на четверть.

Агентство "Франс-пресс" цитирует неназванный французское дипломатическое источник, который после объявления МИД в Париже заявил: "Франция и не за, и не против "Северного потока-2". Мы лишь хотим, чтобы были гарантии безопасности Европы и безопасности и стабильности Украины".

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Напоминаем, "Северный поток-2" пройдет по дну Балтийского моря. Его протяженность составит более 1200 километров, пропускная способность - 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод строит российский "Газпром" совместно с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall. Ожидается, что трубопровод может заработать до конца 2019 года. Украина выступает против строительства "Северного потока-2", поскольку не хочет потерять статус транзитера газа. Проект активно критикуют США, Польша и страны Балтии. Они предостерегают, что ЕС попадет в зависимость от российского газа. В Германии считают, что проект экономический, а не политический.