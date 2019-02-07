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07.02.19 21:17

Озабоченность Украины безопасностью очень реальна, - Волкер изменил свое мнение, и выступил против российских наблюдателей на выборах

Спецпредставитель США в Украине Курт Волкер считает, что озабоченность Киева безопасности в контексте участия российских наблюдателей в выборах является весьма реальной, поскольку Россия является страной-агрессором.

Озабоченность Украины безопасностью очень реальна, - Волкер изменил свое мнение, и выступил против российских наблюдателей на выборах

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter.

"Мы приветствуем готовность Украины способствовать деятельности миссии БДИПЧ ОБСЕ Мы убеждены в верности Украины прозрачности и проведению свободных и честных выборов. Следует помнить, что Россия является агрессором в Украине, а следовательно, озабоченность Украины безопасностью очень реальна", - написал Волкер.

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Ранее Волкер заявлял, что считает присутствие граждан России в составе миссии наблюдателей за выборами от ОБСЕ допустимой, потому что работа наблюдателей вообще отвечает интересам Украины, которая должна доверять своим демократическим институтам.

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