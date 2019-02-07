Озабоченность Украины безопасностью очень реальна, - Волкер изменил свое мнение, и выступил против российских наблюдателей на выборах

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter.

"Мы приветствуем готовность Украины способствовать деятельности миссии БДИПЧ ОБСЕ Мы убеждены в верности Украины прозрачности и проведению свободных и честных выборов. Следует помнить, что Россия является агрессором в Украине, а следовательно, озабоченность Украины безопасностью очень реальна", - написал Волкер.

Также читайте: Недопуск россиян наблюдателями на выборы не повлияет на признание их результатов ОБСЕ, - МИД

Ранее Волкер заявлял, что считает присутствие граждан России в составе миссии наблюдателей за выборами от ОБСЕ допустимой, потому что работа наблюдателей вообще отвечает интересам Украины, которая должна доверять своим демократическим институтам.