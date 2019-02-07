По заявлению кандидата Зеленского о слежке за ним неустановленных лиц, полиция начала уголовное производство, - МВД

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникаций Национальной полиции Украины.

В сообщении отмечается: "7 февраля 2018 один из кандидатов в президенты Украины обратился в органы НПУ с заявлением о зафиксированных фактах слежки за ним и его сотрудниками неизвестными лицами на двенадцати автомобилях в г.Одесса на фестивале "Лига смеха" с 30 января по 4 февраля 2019 года. Также кандидат сообщил о фиксации фактов слежки за ним и после этого периода по прибытии в Киев.

На основании ст. 214 УПК Украины Нацполиция зарегистрировала уголовное производство по данному факту и начала досудебное расследование".

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Как сообщал Цензор.НЕТ ранее министр внутренних дел Арсен Аваков подчеркнул недопустимость каких бы то ни было провокаций в отношении кандидатов в президенты.