Мининфраструктуры выделило средства на начало восстановления аэропорта в Хмельницком

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Хмельницкого облсовета.

Именно выполнение этих работ внесены отдельным пунктом в проект плана мероприятий на 2019-2021 годы по реализации Национальной транспортной стратегии Украины на период до 2030 года.

Как отмечают в Министерстве, пока проект плана находится на согласовании в Кабмине.

Для областного совета и облгосадминистрации восстановления работы Хмельницкого аэропорта является одним из приоритетов деятельности. В декабре 2017 года на пленарном заседании семнадцатой сессии областного совета депутаты приняли Программу восстановления и развития КП "Аэропорт Хмельницкий" на 2018-2022 годы с общим финансированием 724,5 млн гривен.

В течение прошлого года за средства областного бюджета в сумме 3,5 млн грн начат текущий и капитальный ремонты взлетно-посадочной полосы, контрольно-пропускного пункта, пожарного депо, административного здания.

Также было привлечено около 1 млн грн из местных бюджетов и средств субъектов хозяйствования. И хотя свою заинтересованность и готовность к финансовой поддержке выражают и в Хмельницком городском совете, однако для реализации такого масштабного проекта просто необходима помощь на государственном уровне.

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