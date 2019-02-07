Директор Житомирского филиала концерна "Военторгсервис" задержан на взятке 20 тыс. грн, - военная прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.

Установлено, что 30 января руководитель Житомирского филиала концерна "Военторгсервис" Министерства обороны Украины выдвинул требование гражданину Украины о передаче ему средств в размере 20 тыс. гривен за предоставление в аренду нежилого помещения, площадью 157 кв. м. в Житомире, находящегося на балансе указанного концерна.

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7 февраля заявитель, который действовал под контролем правоохранительных органов, передал руководителю-взяточнику ранее оговоренную сумму взятки в размере 20 тыс. гривен. После этого последний задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, а предмет преступления изъят.

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Задержанному служащему готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности.