ПЦУ насчитывает 7 тысяч религиозных общин, в УПЦ МП около 11 тысяч, - Евстратий (Зоря)

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського ТВ сказал член Синода объединенной православной церкви в Украине Евстратий Зоря.

"В Московском патриархате зарегистрировано около 11 000 религиозных общин. У нас было более 5 000. И где-то около полутора тысяч - в Украинской автокефальной православной церкви. То есть сейчас можно примерно сказать, что в единой украинской церкви есть около 7000 религиозных общин, тогда как в Московском патриархате примерно 11 000 остается", - сказал Зоря.

Также он добавил, что согласно последним статистическим данным ПЦУ поддерживает 45% верующих, а Московский патриархат 15%.

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Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви. 3 февраля в Софийском соборе Киева состоялась интронизация главы Православной церкви Украины митрополита Епифания.

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