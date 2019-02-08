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08.02.19 00:14

Сотрудник лесхоза задержан в Черновицкой области на взятке 2 тыс. долл. за продажу древесины без тендера, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке лесника одного из гослесхозов Черновицкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сотрудник лесхоза задержан в Черновицкой области на взятке 2 тыс. долл. за продажу древесины без тендера, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что мужчина требовал от местного жителя почти 2 тысячи долларов за отгрузку 15 кубометров деловой древесины без соблюдения установленной законодательством процедуры тендерной закупки.

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Правоохранители задержали лесника рядом с административным зданием лесного хозяйства при получении всей суммы взятки.

Сотрудник лесхоза задержан в Черновицкой области на взятке 2 тыс. долл. за продажу древесины без тендера, - СБУ 02

В рамках открытого уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

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