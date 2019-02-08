Сотрудник лесхоза задержан в Черновицкой области на взятке 2 тыс. долл. за продажу древесины без тендера, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что мужчина требовал от местного жителя почти 2 тысячи долларов за отгрузку 15 кубометров деловой древесины без соблюдения установленной законодательством процедуры тендерной закупки.
Правоохранители задержали лесника рядом с административным зданием лесного хозяйства при получении всей суммы взятки.
В рамках открытого уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.