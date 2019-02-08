За три недели количество людей с оккупированных территорий, приехавших переписать место своего голосования, увеличилось в шесть раз,- Аваков

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава МВД Арсен Аваков в четверг вечером в программе "Право на владу" на телеканале 1+1.

"Что мы замечаем и что привлекает наше внимание в последнее время. За последние три недели объем пересечения людей с оккупированной территории, переписывающих место своего голосования на другой город, увеличился в шесть раз", - рассказал он.

Он отметил, что пока сложно говорить, хороший это сигнал или плохой.

"Думает ли кто-то о голосовании, либо это схема, которую нам предлагает кто-то из кандидатов либо наш зарубежный враг. Мы сейчас внимательно это изучаем", - сообщил А.Аваков.

По его словам, в этом вопросе органы регистрации, равно как и правоохранители, должны быть очень внимательными.

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