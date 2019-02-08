"Свободные радикалы - вредят здоровью, несвободные радикалы - вредят стране", - Супрун. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Супрун написала в Фейсбуке.

Так, и.о. министра отметила, что свободные радикалы - это "молекулы, которым не повезло".

"В каждой молекуле есть электроны. Чтобы молекула хорошо чувствовала, их должно быть четное количество. Когда молекула теряет 1 электрон или имеет 1 лишний - она ​​становится свободным радикалом. Больше всего она хочет найти своему электрону пару и поэтому начинает грабить молекулы, у которых все хорошо. Свободные радикалы отнимают электроны у молекул, и тем самым повреждают оболочки клеток, ДНК, составляющих хряща. Это называется свободнорадикальных цепная реакция", - отметила Супрун.

В частности Супрун назвала причины, по которым активизируется свободнорадикальная цепная реакция, а также перечислила продукты, которые помогают защитить организм от свободных радикалов.

И. о. министра добавила фото нардепов-радикалов Олега Ляшко и Игоря Мосийчука, подписав: "свободные радикалы - вредят здоровью, несвободные" радикалы "- вредят стране".

Напомним, ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.

Вместе с тем, первый замглавы комитета ВР по вопросам здравоохранения Оксана Корчинская заявила, что фармакологическая мафия руками Ляшко и Мосийчука решила убрать Супрун, а, по данным, журналиста Дениса Казанского отставка Супрун - это заказ реализованный с помощью "ручных обезьянок" из Радикальной партии в интересах Бахтеевой.