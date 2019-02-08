В наш адрес звучат возмутительные нападки, - Франция впервые со времен Второй мировой войны отозвала посла в Италии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Громадське ТВ.

"В течение нескольких месяцев Франция испытывает необоснованные обвинения и нападки, в ее адрес звучат возмутительные заявления ... Это беспрецедентная ситуация ... Иметь разногласия - это одно, а использовать отношения в предвыборных целях - это другое", - говорится в заявлении.

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Как пишет The Washington Post, поводом для отзыва посла, вероятно, стала встреча вице-премьера Италии Луиджи Ди Майо с лидерами движения "желтых жилетов", которые продолжают протесты во Франции.

Ди Майо также встретился с представителями "желтых жилетов", которых они планируют выдвинуть кандидатами на выборах в Европейский парламент в мае 2019 года.

Это возмутило Францию ​​в МИД страны эту встречу назвали "провокацией".

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Последний раз такой жест состоялся в 1940 году, когда фашистская Италия вступила в союз с Германией и пошла войной против Франции и Великобритании.

Отметим, отношения между странами резко ухудшились летом 2018 года, после образования нового правительства в Италии, большинство в котором заняли представители правой партии.

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