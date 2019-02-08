Враг бил из 120- и 82-мм минометов по позициям ОС в районе Троицкого, уничтожен один террорист. За сутки - 6 обстрелов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Так, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций украинских защитников велись: дважды - из гранатометов различных систем крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе поселка Водяное; из гранатометов - в районе населенного пункта Пищевик.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции украинских сил: из автоматических гранатометов и стрелкового оружия - в районе поселка Крымское; дважды из 120- и 82-мм минометов - в районе населенного пункта Троицкое.

"Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств", сказано в сообщении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли поселок Травневое на Донетчине, - украинская сторона СЦКК. ФОТОрепортаж

По данным разведки, 7 февраля, один оккупант был уничтожен, еще трое получили ранения.

В течение текущих суток враг огонь не открывал.

"Украинские защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ООС.