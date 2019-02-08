Порошенко утвердил границы и перечень населенных пунктов временно оккупированных территорий, - УКАЗ. СПИСОК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

Так, согласно части второй статьи 1 Закона Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" Президент своим Указом постановил утвердить границы и перечень районов, городов, поселков и сел, частей их территорий, временно оккупированных в Донецкой и Луганской областях.

В Указе перечислены координаты границ временно оккупированных территорий, которые определяются фактической линией разграничения сторон, а также представлен перечень районов, городов, поселков и сел, частей их территорий, временно оккупированных в Донецкой и Луганской областях.

Итак, Донецкая область

1. Города областного значения (в том числе населенные пункты, которые административно подчинены городским советам этих городов): город Донецк (в том числе поселок городского типа Ларино, село Павлоградское, город Моспино, поселок городского типа Горбачево-Михайловка, село Бирюки, село Вербовая Балка, село Гришки, село Кисличное, село Михайловка, село Новодворское, село Темрюк);

- Город Горловка (в том числе поселок городского типа Гольмовский, поселок городского типа Пантелеймоновка, село Рясное, поселок Озеряновка, село Михайловка, поселок Ставки, поселок Широкая Балка, поселок Пятихатки, поселок Федоровка);

- Город Дебальцево;

- Город Докучаевск (в том числе поселок Ясное);

- город Енакиево (в том числе город Бунге, поселок городского типа Дружное, поселок городского типа Софиевка, село Новоселовка, поселок Старопетровское, поселок городского типа Корсунь, село Верхняя Крынка, село Кринички, село Путепровод, село Шевченко, поселок Щебенка, село Авиловка, село Шапошниковое);

- город Ждановка (в том числе поселок городского типа Ольховка, поселок Молодой Шахтер)%

- город Макеевка (в том числе поселок городского типа Грузско-Зорянское, поселок городского типа Высокое, поселок городского типа Грузско-Ломовка, поселок городского типа Маяк, поселок городского типа Межевое, поселок Холмистое, поселок городского типа Пьятипилля, поселок городского типа Вугляр, поселок городского типа Гусельское, поселок городского типа Колосниково, поселок городского типа Холодное, село Молочарка, село Шевченко, поселок городского типа Ясиновка, поселок городского типа Землянки, поселок городского типа Криничная, поселок Васильевка, поселок Лебяжье, поселок городского типа Нижняя Крынка, поселок городского типа Большое Орехово, поселок городского типа Липский, поселок городского типа Лесной, село Липовое, село Орехово, село Верхняя Крынка, поселок Алмазное, село Красная Заря, поселок Монахово, поселок Новый Свет, поселок Новомарьевка, село Новоселовка, поселок Новомосковский)

- город Снежное (в том числе поселок городского типа Андреевка, поселок городского типа Горницкое, поселок городского типа Бражино, поселок городского типа Лиманчук, поселок городского типа Никифороов, поселок городского типа Залесное, поселок городского типа Первомайский, поселок городского типа Первомайское, поселок городского типа Победа, поселок Балка, поселок городского типа Северное, поселок Молчалино, поселок Суховское);

- город Харцызск (в том числе город Зугрэс, поселок городского типа Николаевка, поселок Водобуд, село Цупки, город Иловайск, поселок Виноградное, село Третяки, поселок городского типа Зуевка, поселок городского типа Троицко-Харцызск, поселок городского типа Благодатное, поселок городского типа Покровка, поселок городского типа Шахтное, поселок городского типа Широкое, село Певчее, поселок городского типа Горное, поселок Ведмежее);

- город Хрестовка;

- город Чистяково (в том числе поселок городского типа Пелагеевка, поселок городского типа Рассыпное)

- город Шахтерск (в том числе поселок городского типа Контарное, поселок городского типа Московское, поселок городского типа Сердитое, поселок Дубовое, поселок Лобановка, поселок городского типа Стожковское, поселок Винницкое, поселок Чумаки, поселок Виктория, поселок Горное, поселок Дорофиенко, поселок Заречное, поселок Кищенко;

- город Ясиноватая.

2. Районы:

- Амвросиевский район,

- Бахмутский район: город Углегорск, поселок Булавино, поселок Грозное, поселок Каютино, поселок Савелевка, поселок Ступаковое, поселок городского типа Булавинское, поселок городского типа Александровское, поселок городского типа Оленевка, поселок городского типа Прибрежное, село Лозовое, поселок городского типа Ольховатка, село Веселая Долина (административно подчинено Ольховатскому поселковому совету), поселок Даниловое, поселок Ильинка, поселок Каменка, поселок Редкодуб, село Дебальцевское, село Калиновка, село Логвиново, село Новогригорьевка, село Нижнее Лозовое, село Санжаровка, поселок Доломитное;

- Бойковский район,

- Волновахский район: село Оленевка, поселок Малиновое, поселок Молодежное, поселок Новая Оленевка, поселок Новониколаевка, село Андреевка, село Доля, село Пикузы, село Любовка, село Червоное;

- Марьинский район: село Александровка, село Старомихайловка, село Луганское, село Кременец, село Сигнальное;

- Новоазовский район,

- Старобешевский район,

- Шахтерский район,

- Ясиноватский район: поселок Бетмановое, село Васильевка, поселок Лозовое, село Спартак, село Веселое (административно подчинено Спартаковской сельскому совету), поселок Каштановый, поселок Крутая Балка, поселок Минеральное, село Яковлевка.

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Луганская область:

1. Города областного значения (в том числе населенные пункты, которые административно подчинены городским советам этих городов):

- город Луганск (в том числе город Александровск, поселок Примерное, поселок Тепличное, поселок городского типа Катериновка);

- город Алчевск;

- город Антрацит (в том числе поселок городского типа Боково-Платово, поселок Лесное, поселок Мельниково, поселок Садовое, поселок Христофоровка, поселок городского типа Верхний Нагольчик, поселок городского типа Дубовской, село Орехово, поселок городского типа Каменное, поселок городского типа Крепенский, поселок городского типа Щетовое, село Зеленый Курган, поселок Степное)

-город Брянка (в том числе поселок городского типа Южная Ломоватка, поселок городского типа Вергулевка, поселок городского типа Ганнивка, поселок городского типа Ломоватка, поселок городского типа Глубокий)

- город Голубовка (в том числе поселок городского типа Донецкий, поселок городского типа Криничанское, поселок Криничное, поселок Тавричанское)

- город Довжанск (в том числе город Вознесеновка, поселок городского типа Ведмеже, поселок городского типа Павловка, поселок городского типа Кундрючее, село Кондрючее, поселок Хмельницкий, поселок городского типа Дубовое, поселок Прохладное, поселок городского типа Вальянивскоее, село Маловедмеже, поселок Устиновка, поселок Федоровка, поселок городского типа Шахтерский, поселок Киселево)

- город Кадиевка (в том числе город Алмазная, город Ирмино)

- город Первомайск;

- город Ровеньки (в том числе поселок городского типа Любимовка, поселок городского типа Великокаменка, поселок городского типа Кленовый, село Коробкино, поселок Покровка, поселок городского типа Горняк, поселок городского типа Михайловка, село Тацино, поселок городского типа Нагольно-Тарасовка, село Березовка, поселок городского типа Новодарьевка, поселок Валяновск, поселок Калиновка, поселок городского типа Картушино, село Залинычне, поселок Новоукраинка, поселок городского типа Ясеновский, село Лобивские Копальни, село Благовка, село Грибоваха, село Новодарьевка, село Платоновка, село Ульяновка)

- город Сорокино (в том числе город Молодогвардейск, поселок Новосемейкино, город Суходольск, поселок городского типа Буран, поселок городского типа Горное, поселок Широкое, поселок городского типа Изварино, поселок городского типа Краснодарский, поселок городского типа Теплое, поселок Светличное, поселок городского типа Северный , поселок городского типа Северо-Гундоровский, поселок городского типа Урало-Кавказ, поселок Захидный);

- город Хрустальный (в том числе город Боково-Хрустальное, поселок городского типа Садово-Хрустальненский, поселок Трубный, город Миусинск, село Коренное, село Лесное, село Новоелизаветовка, город Петрово-Красноселье, поселок городского типа Федоровка, поселок Буткевич, поселок Вергулевское, село Воскресеновка, поселок городского типа Запорожье, село Жеребьячье, поселок Комендантское, поселок городского типа Грушевое, поселок городского типа Софиевский, поселок Давыдовка, поселок городского типа Хрустальное, поселок городского типа Княгиневка, поселок Хрустальный, поселок городского типа Штеровка).

2. Районы: Антрацитовский район, Довжанский район, Лутугинский район, Новоайдарский район: село Сокольники; Перевальский район, Попаснянский район (город Золотое (кроме некоторых территой), поселок городского типа Калиновое, село Калиновое-Борщеватое, село Желобок, поселок городского типа Чернухино, поселок Круглик , поселок Миус, село Березовское, поселок Молодежное, поселок Голубовское); Славяносербский район, Сорокинский район, Станично-Луганский район (село Николаевка, село Бурчак-Михайловка, село Лобачево, село Суходол).

Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования.