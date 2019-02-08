Выход США из ракетного договора - подарок Путину, - Хиллари Клинтон

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она заявила во время выступления в Джорджтаунском университете американской столицы, сообщает "Голос Америки".

"Это подарок Путину. США выходят из ДРСМД без привлечения его к ответственности за нарушение договора. У нас есть снимки, и мы знаем, что они нарушали соглашение. Нам необходимо было четко дать понять – как американцам, так и гражданам России, Европы и другим – что Россия увиливает от выполнения договора. Мы должны были начать переговоры по этому вопросу, чтобы вынудить Россию его придерживаться. Вместо этого мы просто вышли из ДРСМД", – заявила Хиллари Клинтон, выступая в Джорджтаунском университете (Вашингтон).

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 1 февраля госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что со 2 февраля его страна приостанавливает действие договора 1987 с СССР об отказе от размещения ракет малой и средней дальности. Решение США связано с тем, что Россия существенно нарушает условия договора.

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В октябре прошлого года президент Дональд Трамп сообщил, что планирует отказаться от соглашения, сославшись на невыполнение Россией своих обязательств. Договор был подписан в 1987 году президентом США Рональдом Рейганом и лидером Советского Союза Михаилом Горбачевым.

Вашингтон утверждает, что Москва нарушила договор РСМД, создав и развернув ракетную систему 9М729. По словам источника в Государственном департаменте, США недавно сообщили своим западным союзникам, что Россия уже развернула четыре дивизиона, вооруженных крылатой ракетой 9М729. Сейчас Россия располагает 100 такими ракетами.