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08.02.19 08:39

Тимошенко, Гриценко, Садовый, Бондарь и А.Шевченко подписали меморандум "О честных выборах"

Кандидаты в президенты Украины Юлия Тимошенко, Анатолий Гриценко, Андрей Садовый, Виктор Бондарь и Александр Шевченко подписали в прямом эфире телеканала "1+1" меморандум о честных выборах для совместного противодействия фальсификации выборов.

Тимошенко, Гриценко, Садовый, Бондарь и А.Шевченко подписали меморандум "О честных выборах"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Так, в эфире программы "Право на владу" ведущая Наталья Мосийчук сообщила об обращении ряда общественных организаций, которые призвали предложить кандидатам в президенты, участвующим в ток-шоу, объединить усилия для "противодействия фальсификации выборов и защиты свободного и честного волеизъявления граждан Украины".

Пять кандидатов в президенты выразили готовность сразу в прямом эфире подписать данный меморандум.

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Мосийчук отметила, что данный документ открыт для подписания всеми кандидатами на пост президента, и позднее сказала, что о готовности подписать меморандум о честных выборах ей сообщил и Владимир Зеленский.

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