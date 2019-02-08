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08.02.19 08:48

Недопуск наблюдателей от России на выборы нарушает обязательства Украины, - ОБСЕ

Наблюдатели, которых отправляют для участия в миссиях Бюро по демократическим институтам и правам человека по наблюдению за выборами, представляют не свои страны, а ОБСЕ, заявила директор БДИПЧ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир. Она также призвала Украину пересмотреть свое решение.

выборы

В ОБСЕ выразили сожаление по поводу решения Украины запретить российским гражданам участвовать в миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) на выборах президента. Об этом говорится в письме директора БДИПЧ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир украинскому Министерству иностранных дел, сообщает пресс-служба ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

В своем письме она также выразила глубокое разочарование в связи с принятием Верховной Радой закона, который закрепил такое ограничение.

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"Решение отказать в возможности аккредитации гражданам одного государства-участника не имеет прецедента и противоречит обязательствам всех государств-участников приглашать наблюдателей из любых других государств – участников ОБСЕ, которые могут пожелать наблюдать за ходом выборов в той степени, в которой это разрешено законом", – написала глава БДИПЧ.

Она добавила, что наблюдатели, которых отправляют для участия в миссиях БДИПЧ по наблюдению за выборами, представляют не свои страны, а ОБСЕ.

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Гисладоттир также призвала Украину пересмотреть свое решение. 

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