Сохранение единства, образование и привлечение молодежи в церковь, - Епифаний назвал три ключевые задачи, которые поставил перед собой

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью журналу "Новое Время"

"Первая - сохранить единство, которое было задекларировано на Объединительном соборе. Вторая - обратить особое внимание на образование. Поскольку я был ректором, для меня этот вопрос очень важен: образование - наше будущее. Третья задача - это молодежь, которую мы должны привлечь в церковь. Но без духовного образования, в целом без развития образования мы не сможем этого сделать", - заявил глава ПЦУ.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 3 февраля в Софийском соборе в Киеве состоялась интронизация главы Православной церкви Украины митрополита Епифания.

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Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.