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08.02.19 10:12

Женщина пыталась за взятку 150 евро провезти на оккупированный Донбасс препараты на четверть миллиона, - пограничники

Жительница Донецка пыталась провезти на оккупированную территорию через КПВВ "Новотроицкое" препараты общей стоимостью почти 250 тыс. гривен.

Женщина пыталась за взятку 150 евро провезти на оккупированный Донбасс препараты на четверть миллиона, - пограничники

Как сообщает Государственная пограничная служба, чтобы провести препараты беспрепятственно 52-летняя женщина предлагала пограничникам взятку в размере 150 евро, передает Цензор.НЕТ.

"Во время проведения контрольных операций обзорной группой пограничников и представителями ГФС, которые совместно действуют в составе Объединенных сил, было обнаружено в личных вещах женщины большое количество медицинских и косметологических препаратов", - говорится в сообщении.

Женщина объяснила пограничникам, что этот "багаж" ей нужен для собственного косметологического салона.

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"Поняв, что ей не удастся наладить "процедуры ботокса" на оккупированной территории, жительница Донецка попыталась "договориться" с правоохранителями о непривлечении к административной ответственности и перемещении указанных товарно-материальных ценностей через линию разграничения, предложила взятку в размере 150 евро ", - говорится в сообщении.

Женщина пыталась за взятку 150 евро провезти на оккупированный Донбасс препараты на четверть миллиона, - пограничники 01

Отмечается, что препараты общей стоимостью почти 250 тыс. гривен изъяты, а сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст. 369 УКУ "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу" направлено в Национальную полицию Украины для принятия соответствующего правового решения.

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