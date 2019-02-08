Женщина пыталась за взятку 150 евро провезти на оккупированный Донбасс препараты на четверть млн, - пограничники

Как сообщает Государственная пограничная служба, чтобы провести препараты беспрепятственно 52-летняя женщина предлагала пограничникам взятку в размере 150 евро, передает Цензор.НЕТ.

"Во время проведения контрольных операций обзорной группой пограничников и представителями ГФС, которые совместно действуют в составе Объединенных сил, было обнаружено в личных вещах женщины большое количество медицинских и косметологических препаратов", - говорится в сообщении.

Женщина объяснила пограничникам, что этот "багаж" ей нужен для собственного косметологического салона.

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"Поняв, что ей не удастся наладить "процедуры ботокса" на оккупированной территории, жительница Донецка попыталась "договориться" с правоохранителями о не привлечении к административной ответственности и перемещении указанных товарно-материальных ценностей через линию разграничения, предложила взятку в размере 150 евро ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что препараты общей стоимостью почти 250 тыс. гривен изъято, а сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст. 369 УКУ "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу" направлено в Национальной полиции Украины для принятия соответствующего правового решения.

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