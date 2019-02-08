Рассмотрение ходатайства Минюста об отмене запрета Супрун исполнять обязанности главы Минздрава назначено на 14:00 11 февраля, - Петренко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава Минюста Павел Петренко написал на своей странице в Twitter.

"Министерство юстиции от имени Правительства Украины подало ходатайство об отмене временного запрета Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.

Давайте вместе поддержим госпожу Ульяну, которая бросила вызов системе. Справедливость должна быть восстановлена", - написал он.

Согласно информации, опубликованной на его странице, рассмотрение ходатайства Минюста Окружной админсуд г. Киева назначил на 14:00 11 февраля 2019 года.

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Напомним, ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.