Болят спина и нога. Лекарств нет, держится на обезболивающих, - брат о состоянии "украинского диверсанта" Панова. ДОКУМЕНТ

По информации украинских консулов в России, украинец Евгений Панов, осужденный в оккупированном Крыму по "делу украинских диверсантов", находится в Омске. Об этом на своей странице в Facebook сообщил брат Панова Игорь Котелянец, передает Цензор.НЕТ.



"Узнали, что измученного Евгения Панова перевезли в 6-ю колонию Омска. Сегодня здесь минус 37. Это вроде бы конечный пункт его этапа. Здесь он будет ждать свободы. В этих стенах уже сидел один украинский политзаключенный – Дмитрий Штыбликов. Осенью 2018 года в колонии произошел бунт. Заключенные протестовали против издевательств и пыток со стороны администрации колонии. Дмитрия оттуда вывезли. Теперь место особо опасного украинца там занял Женя", – написал он.

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Котелянец сообщил, что ему удалось передать письмо брату через электронную систему ФСИН, пока Панов находился в СИЗО Омска.



"Получил ответ. Все у него закончилось, кроме вещей. Болят спина и нога. Лекарств нет, держится на обезболивающих", – рассказал брат политзаключенного.

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Напомним, 10 августа 2016 года Федеральная служба безопасности Российской Федерации опубликовала официальное заявление, в котором утверждает, что в оккупированном Крыму якобы предотвращен ряд террористических актов, "подготовленных Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, объектами которых были определены критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова". Также ФСБ РФ обнародовала видео, на котором запечатлен якобы организатор предотвращенных "террористических актов" в оккупированном Крыму житель Запорожской области Евгений Панов.

Следователи Нацполиции Украины квалифицировали факт по заявлению родственников Евгения Панова о его исчезновении по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (Незаконное лишение свободы или похищение человека).

В начале ноября 2016 года еще одного удерживаемого украинца Андрея Захтея вместе с Евгением Пановым, который тоже рассказал о пытках, перевезли в московский СИЗО "Лефортово".

16 апреля 2018 года оккупационный суд Крыма начал рассмотрение дела "украинского диверсанта" Панова по существу. ​Обвиняемый отказался от сделки с российским следствием. 13 июля 2018 года оккупанты приговорили "украинского диверсанта" к 8 годам колонии строгого режима.