Нацсовет оштрафовал NewsOne на 96,5 тыс. грн за оскорбление участников АТО, - Маси Найем

Об этом сообщил на своей странице у Facebook адвокат Маси Найем, передает Цензор.НЕТ.

"Мы добились ответственности за оскорбление АТОшников. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания решил оштрафовать ТК NEWSONE за нарушение абзаца 4, ч. 2 ст. 6 Закона "О телевидении и радиовещании (разжигание национальной вражды и ненависти)", - сообщил он.

По его словам, речь идет об высказывании ведущего телеканала NewsOne Пиховшека в передаче "Интервью с Еленой Лукаш".

Тогда ведущий сказал в эфире следующее: "... Мы живем в обществе, которое устроено по принципу тотального беспредела. Любой человек, який называет себя ветераном АТО, считает, что у него есть индульгенциях на убийство или он может убивать ... ".

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"В ответ на наши письма телеканал отказался решить конфликт в досудебном порядке признать недостоверными оспариваемые высказывания и извиниться перед сообществом ветеранов АТО", - сообщил Найем.

По его словам, экспертизу высказываний провели эксперты-представители Независимого медийного совета и Украинского института национальной памяти.

Напомним, 6 февраля члены Национального совета по телевидению и радиовещанию единогласно проголосовали за штрафные санкции против телеканала NewsOne за наличие в эфире призывов к развязыванию войны и разжигание ненависти.

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