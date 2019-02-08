"Ехай нах##", - глава налоговой Днепропетровщины Томчук о позиции мэра Филатова по переименованию области в Сичеславскую

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".

Она поделилась фото распивания спиртного в соцсети и разразилась матами в адрес мэра Днепра Бориса Филатова, который не поддержал решение Верховной Рады.

Чиновница опубликовала на личной странице в Facebook пост с бокалами, подписав его "Сичеславская да! Люблю вас, люди". Однако один из комментаторов отметил, что мэр Днепра Борис Филатов выступает против такого решения.

На это Томчук ответила в хамской манере. "У "Ленинграда" хорошая песня есть — "Ехай на х*й", — написала она.

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Примечательно, что такое поведение государственного служащего в публичном пространстве может быть к предпосылкой к отставке. Ведь во многих цивилизованных странах предусмотрена серьезная ответственность за оскорбление должностного лица. Подобные прецеденты уже были и в Украине. К примеру, президент Петр Порошенко выдвигал претензии к олигарху Игорю Коломойскому за то, что он послал журналиста "Радио Свобода".

Напомним, Томчук является подругой скандального внефракционного народного депутата Украины Андрея Денисенко, который и был инициатором переименования Днепропетровской области на Сичеславскую.

Ранее Рада направила в КС проект о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую. В свою очередь, мэр Днепра Борис Филатов выступил против переименования Днепропетровской области в Сичеславскую: Это не парламент, а клуб политических самоубийц. У них ничего не выйдет.