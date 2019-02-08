Мэр Сум Лысенко более полугода выписывал себе премии в размере от 65% до 270% от суммы оклада, - НАПК

Об этом сообщает пресс-служба НА ПК, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Лысенко в условиях реального конфликта интересов издавал распоряжения о премировании сотрудников исполнительного комитета горсовета, в том числе себя, а также не сообщал Нацагентству о наличии у него реального конфликта интересов.
"Городской голова … оценивал личный вклад в результаты работы и в течение 7 месяцев устанавливал самому себе премии в размере 65% - 270% к сумме своего должностного оклада, надбавок и доплат", - информирует НАПК.
Нацагентство отмечает, что составление протокола и направление его в суд не означает признания лица виновным в совершении правонарушения, а является основанием для производства в деле об административном правонарушении в судебном порядке.
Напомним, 16 января 2018 года сумскому городскому голове Александра Лысенко сотрудники Управления защиты экономики Нацполиции вручили два протокола о коррупции.