Украина хочет видеть четкий план действий для членства в НАТО, - Лубкивский об обращении ВР в Альянс

Он напомнил, что после вчерашнего решения парламента в Конституции закреплен курс Украины на членство в ЕС и НАТО. И в этот же день Верховная Рада приняла еще одно важное решение - постановление, которым призвала лидеров и главные политические органы НАТО формально начать подготовку Плана действий относительно обретения Украиной членства в Альянсе, сообщили в пресс-службе НФ.

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Он отметил, что идеологом этого решения является лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк.



Благодаря этому постановлению, подчеркнул Даниил Лубкивский, "то, что было зафиксировано в Конституции как стратегическая цель, Верховная Рада подкрепила практической задачей".



В тексте постановления, сообщил Лубкивский, парламент ссылается на Декларацию саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году, где сказано, что "Украина и Грузия станут членами НАТО": "Там зафиксировано, что следующим шагом для Украины и Грузии на прямом пути к присоединению к Альянсу является такой инструмент как План действий относительно членства. Это указано весьма недвусмысленно: "Сегодня мы ясно утверждаем, что поддерживаем заявку этих стран на ПДЧ", - цитирует он резолюцию саммита.



Во-вторых, Рада констатирует, что "со времени Революции Достоинства особое партнерство между Украиной и НАТО претерпело глубокие качественные измененияй и требует новых форм институционального диалога": "Это - принципиально важный тезис: по сути, она провозглашает совершенно новую историю наших отношений", подчеркнул он.



Кроме того, поскольку в этом году исполняется 70 лет Альянса, в этот юбилейный год Рада призвала лидеров государств-членов НАТО одобрить "прогрессивное видение развития отношений с Украиной, что приведет к ее членству в Организации, и формально начать с нашим государством индивидуальный диалог рекомендаций и практической поддержки, которые составит План действий по членству Украины в НАТО ", - говорится в документе.