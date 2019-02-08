В учебных заведениях, больницах и на улицах Киева в тестовом режиме запустили систему распознавания лиц с помощью камер видеонаблюдения, - КП "Информатика"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы КП "Информатика" в Facebook.

"В рамках масштабирования видеосистемы, в пилотном режиме запущен новый аналитический модуль распознавания лиц. Тестирование проходит на смотровых камерах, расположенных среди большого скопления людей: в дошкольных учебных заведениях, школах, метро, больницах и тому подобное", - сказано в сообщении.

Отмечается, что принцип работы системы прост: с помощью полученного с камер фоторобота правонарушителя, система анализирует базу данных и находит нужного человека.

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"Модуль разработан с целью облегчения работы силовиков и быстрого поиска злоумышленников", - добавили в ведомстве.