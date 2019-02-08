Опубликованы имена 66 наемников ЧВК "Вагнера", уничтоженных военными США в Сирии 7 февраля 2018. СПИСОК

Цензор.НЕТ публикует список из 66 российских наемников.
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Как сообщал Цензор.НЕТ, в ночь с 7 на 8 февраля 2018 американские войска уничтожили колонну российских наемников численностью по различным оценкам от 300 до 500 человек, с танками, артиллерией и легкой бронетехникой, которая была направлена для захвата нефтяных месторождений в районе сирийского Дейр-эз-Зора.
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