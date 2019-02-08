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08.02.19 13:35

Опубликованы имена 66 наемников ЧВК "Вагнера", уничтоженных военными США в Сирии 7 февраля 2018. СПИСОК

Опубликован список сотрудников "ЧВК Вагнера" (внештатное подразделение ГУ ГШ ВС РФ), уничтоженных 07.02.2018 в районе Дейр-эз-Зрения (Сирия) и в Судане во время выполнения разведывательно-оперативных задач в интересах МО РФ.

Цензор.НЕТ публикует список из 66 российских наемников.

Опубликованы имена 66 наемников ЧВК Вагнера, уничтоженных военными США в Сирии 7 февраля 2018 01
Опубликованы имена 66 наемников ЧВК Вагнера, уничтоженных военными США в Сирии 7 февраля 2018 02
Опубликованы имена 66 наемников ЧВК Вагнера, уничтоженных военными США в Сирии 7 февраля 2018 03
Опубликованы имена 66 наемников ЧВК Вагнера, уничтоженных военными США в Сирии 7 февраля 2018 04
Опубликованы имена 66 наемников ЧВК Вагнера, уничтоженных военными США в Сирии 7 февраля 2018 05
Опубликованы имена 66 наемников ЧВК Вагнера, уничтоженных военными США в Сирии 7 февраля 2018 06
Опубликованы имена 66 наемников ЧВК Вагнера, уничтоженных военными США в Сирии 7 февраля 2018 07

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Как сообщал Цензор.НЕТ, в ночь с 7 на 8 февраля 2018 американские войска уничтожили колонну российских наемников численностью по различным оценкам от 300 до 500 человек, с танками, артиллерией и легкой бронетехникой, которая была направлена для захвата нефтяных месторождений в районе сирийского Дейр-эз-Зора.

Читайте на Цензор.НЕТ: The New York Times опубликовала подробности разгрома наемников ЧВК "Вагнера" военными США в Сирии 7 февраля (обновлено)

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