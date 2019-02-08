Садовый обнародовал тайное соглашение, якобы предложенное Банковой в 2016 году за снятие "мусорной блокады": "Суть проста - я передаю фракцию "Самопомич" под контроль БПП". ВИДЕО+ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом лидер партии "Самопомич", кандидат в президенты Андрей Садовый написал на странице в Facebook.

"Сразу после начала мусорной блокады Львова меня пригласили на Банковую и предложили подписать соглашение. Суть очень проста - я передаю фракцию "Самопомич" в парламенте под контроль БПП (как они себе это представляли - это уже другой вопрос) и гарантирую личную лояльность. За это Президент обещал дать команду прекратить блокаду", - пишет мэр Львова.

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Он отметил, что в пятницу в 12:45 возле Администрации Президента на Банковой вместе с коллегами обнародует текст указанного соглашения.

"Почему делаю это сейчас? К сожалению, Администрация президента запустила новый виток противостояния. На этот раз представитель президента на Львовщине официально объявил, что сделает все возможное, чтобы заблокировать строительство мусороперерабатывающего завода. А это, напомню, международный проект, где задействованы средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), подписаны международные соглашения и состоялся первый этап тендера по выбору подрядчика с участием ведущих компаний мира.

Мусор не во Львове, уважаемые. Мусор - на Банковой", - написал Садовый.

Позже на его старнице было опубликовано видео обнародования соглашения.

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