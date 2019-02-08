Двух россиян исключат из списка наблюдателей на украинских выборах в связи с отказом Киева в их аккредитации, - БДИПЧ ОБСЕ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в пятницу представитель Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Томас Раймер.
"Если, как это было объявлено украинскими властями, эти два человека не будут аккредитованы в качестве наблюдателей, то в миссии будет 90 долгосрочных наблюдателей", - сказал он, отвечая на вопрос, рассматривают ли в ОБСЕ возможность замены двух россиян, которым отказано со стороны Киева.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 7 февраля, Верховная Рада приняла закон, запрещающий наблюдателям из РФ принимать участие в избирательном процессе в Украине. За закон проголосовали 232 народных депутата.