Двух россиян исключат из списка наблюдателей на украинских выборах в связи с отказом Киева в их аккредитации, - БДИПЧ ОБСЕ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в пятницу представитель Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Томас Раймер.

"Если, как это было объявлено украинскими властями, эти два человека не будут аккредитованы в качестве наблюдателей, то в миссии будет 90 долгосрочных наблюдателей", - сказал он, отвечая на вопрос, рассматривают ли в ОБСЕ возможность замены двух россиян, которым отказано со стороны Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Недопуск наблюдателей от России на выборы нарушает обязательства Украины, - ОБСЕ

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 7 февраля, Верховная Рада приняла закон, запрещающий наблюдателям из РФ принимать участие в избирательном процессе в Украине. За закон проголосовали 232 народных депутата.