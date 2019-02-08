Украинским ракетным комплексом "Вільха" заинтересовались за границей

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сообщил генеральный конструктор – генеральный директор КБ "Луч" Олег Коростелев. Киевское КБ "Луч" является разработчиком высокоточного ракетного комплекса "Вільха". Он представляет собой альтернативу советско-российской 300-мм реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Смерч" и полностью собран из украинских комплектующих.

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Ориентировочную экспортную стоимость "Вільхи" Олег Коростелев не назвал. "Могу лишь сказать, что мировая стоимость одной ракеты подобного комплекса составляет больше $200 тыс", - сообщил генеральный конструктор.

По его словам, на разработку изделия в Украине были потрачены очень небольшие деньги – порядка $10 млн бюджетных средств: "На разработку ушло всего 2,5 года. Можно, сказать, что мы справились в беспрецедентно сжатые сроки".

Говоря о том, когда "Вільха" поступит в распоряжение украинской армии, Олег Коростелев сообщил, что Министерство обороны внесло аванс за серийное изготовление сотен ракет, которые будут готовы во втором полугодии 2019 года. "Определенное количество пусковых установок будут готовы к отправке в войска в первой половине 2019 года", - добавил Коростелев.

Он также напомнил, что КБ "Луч" не просто повторило РСЗО "Смерч", а провело масштабные работы по созданию фактически новой ракеты и всего ракетного комплекса. "В итоге украинский ракетный комплекс получил два новых качества. Во-первых, он стал высокоточным, а во-вторых, появилась возможность присвоить каждой ракете свою цель… Теперь каждая пусковая установка может нанести высокоточный удар по 12 различным объектам противника", - рассказал Олег Коростелев.

Напомним, ранее, министр обороны Степан Полторак сообщил, что Украина нчинает серийное производство ракетной системы "Вільха". По словам президента Петра Порошенко, в 2019 году начнется серийное производство и других новейших образцов украинского оружия.