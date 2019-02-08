В районе проведения ООС активизировались вражеские ДРГ, в состав которых включены снайперы и корректировщики артогня, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщили в ГУР.

Так, по данным украинской разведки, противник активизировал использование диверсионно-разведывательных групп во всех направлениях для ведения разведки позиций ВС Украины с целью выявления слабых мест украинской обороны, совершения диверсий и обеспечения проведения провокационных действий с использованием артиллерии.

"С этой целью в состав ДРГ включаются корректировщик артиллерийского огня и снайперские пары", - говорится в сообщении.

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Напомним, за прошедшие сутки в зоне ООС потерь среди украинских воинов нет, террористы осуществили шесть обстрелов.