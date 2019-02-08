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08.02.19 15:12

В суд направили обвинение в отношении полицейского, напавшего с ножом на 12-летнюю девочку в Киеве, - Сарган

Правоохранители завершили досудебное следствие и направили в суд обвинительный акт в отношении полицейского, который с применением ножа совершил разбойное нападение на 12-летнюю девочку в Киеве.

В суд направили обвинение в отношении полицейского, напавшего с ножом на 12-летнюю девочку в Киеве, - Сарган

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.

"Разбойное нападение произошло 20 декабря 2018 у столичного кинотеатра "Тампере". Тогда 22-летний работник правоохранительного органа напал на девочку, которая возвращалась домой парком. Угрожая ножом, полицейский завладел мобильным телефоном ребенка и пытался скрыться, однако его успели задержать прохожие, которые стали свидетелями нападения", - отметила она.

Сейчас полицейскому инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ст. 187 УК Украины (разбой).

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Обвинительный акт в отношении него направлен в Соломенский районный суд Киева для рассмотрения по существу. За совершенное ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Подозреваемый сейчас находится под стражей.

Сарган отметила, что досудебное следствие по данному уголовному производству осуществлялось следователями столичного территориального управления ГБР под процессуальным руководством прокуратуры города Киева и ГПУ.

23 декабря Печерский райсуд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога для полицейского, который с применением ножа совершил разбойное нападение на 12-летнюю девочку.

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