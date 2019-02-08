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08.02.19 15:31

Гнап и Соловьев стали последними зарегистрированными кандидатами в президенты Украины

Выдвинутый партией "Сила людей" экс-журналист Дмитрий Гнап и лидер партии "Розумна сила" Александр Соловьев стали последними зарегистрированными кандидатами на выборах президента Украины 31 марта.

Гнап и Соловьев стали последними зарегистрированными кандидатами в президенты Украины

Как сообщает "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании Центральной избирательной комиссии Украины в 8 февраля, передает Цензор.НЕТ.

Соловьев повторно подавал документы для регистрации. Он учел замечания ЦИК к его предвыборной программе, в которой кандидат признавал существование самопровозглашенных так называемых "ДНР" и "ЛНР".

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За регистрацию Соловьева проголосовали 10 членов ЦИК, 6 воздержались.

Таким образом, всего ЦИК зарегистрировала 44 кандидата в президенты Украины.

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