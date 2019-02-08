Это может повлиять на независимость общественного вещания в Украине, - ОБСЕ об увольнении Аласании

Как говорится в заявлении Дезира, обнародованном на сайте ОБСЕ, он выразил свою обеспокоенность в связи с недавним решением наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины уволить Аласанию с должности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Это быстрое решение вызывает беспокойство, поскольку оно может негативно повлиять на независимость и жизнеспособность общественного вещания в Украине, особенно накануне двух главных избирательных кампаний этого года", - заявил Дезир.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Инициировавший отставку Аласании член набсовета "Общественного" Козак нас давно продал, но по закону мы не имеем права его отозвать, - Ляшко

"С момента создания Национальной общественной телерадиокомпании в относительно короткий период времени были осуществлены важные шаги по переходу от контролируемого государством к общественному медиа и достигнут прогресс в установлении стандартов профессиональной журналистики, даже если реформы должны продолжаться", - заявил Дезир.

"Этот переход был сложным процессом, особенно с учетом значительных бюджетных сокращений в деятельности вещателя в течение последних двух лет", - добавил он.

"Я снова повторю, что любые ожидания от общественного вещания относительно обеспечения надежной, высококачественной и информативной программной деятельности возможны только тогда, когда оно является независимым и финансово стабильным", - подчеркнул представитель ОБСЕ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Проведение президентских дебатов на "Общественном" оказалось под вопросом: USAID приостановила действие гранта, бюджет не принят, - Аласания

"Я надеюсь, что Наблюдательный совет обеспечит независимость UA: Общественное (Национальной общественной телерадиокомпании) в будущем и развитие настоящего медиа по общественному вещанию, свободного от политического вмешательства", - заявил Дезир.

Напомним, 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласания с должности председателя правления Общественного вещания.

Сам Аласания заявил, что отстранение его от должности состоялось по неизвестным ему причинам и с нарушением всех процедур.