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08.02.19 15:32

В деле НБУ о подозрении Гонтаревой речь на данный момент не идет, - Сытник.

В тех производствах НАБУ, в которых фигурирует Национальный банк Украины, пока не объявлено о подозрениях, в том числе, экс-главе НБУ Валерии Гонтаревой.

нбу,нацбанк

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом на пресс-конференции сказал директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, представляя отчёт работы Бюро за второе полугодие 2018 года.

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"Структура Кодекса говорит о том, что можно сказать, что против когото-то якобы возбуждено дело. На самом деле, если мы говорит о коррупционных преступлений, это дела фактовые. По поводу Нацбанку есть целый ряд уголовных производств, которые расследуются Антикоррупционным Бюро. Есть наработки по ряду сотрудников Нацбанка. Подозрение еще не объявлено.

Но, я много раз на этом акцентировал внимание, - это целая технология, когда кто-то на кого-то пишет заявление, как правило беспредметно, регистрируется производство, получается ответ, что заявление рассмотрено, а в заявлении фигурирует определенная фамилия. И начинается волна. Эту технологию можно исправить только изменниями в дейсьтвующий Уголовно-Процессуальный Кодекс", - сказал он.

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