НАБУ завершило расследование закупки топлива Минобороны у "Трейд Коммодити". Подозрение Павловскому изменено, - Сытник

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на пресс-конференции сказал директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, представляя отчёт работы Бюро за второе полугодие 2018 года.

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По его словам, по результатам экспертизы было изменено подозрение замминистру.

Также Сытник прокомментировал решение админсуда в деле Павловского, которое не поддержало доводы НАБУ.

"Этот суд позавчера запретил первому заму министра здравоохранения выполнять свои обязанности. Этот суд не перестает удивлять. Я не удивлюсь если он запретит использовать слово Украина", - сказал он.

Как известно, НАБУ расследует растрату в Минобороны 149 млн грн на закупке топлива.



16 октября 2017 года стало известно о задержании одного из инвесторов "Трейд Коммодити".



Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 11 октября 2017 г. детективы Бюро под процессуальным руководством прокуроров САП провели ряд обысков, в результате которых по подозрению в причастности к преступлению задержали двух человек: заместителя министра обороны Украины (МОУ) и директора Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Министерства. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил журналистам на брифинге, что в деле о коррупционных схемах с закупкой топлива для армии задержали четырех человек включая Павловского, а также директора Департамента госзакупок Минобороны Владимира Гулевича.

В сентябре 2018 года Киевский апелляционный административный суд оставил в силе решение суда первой инстанции в деле о законности закупки Минобороны горюче-смазочных материалов.