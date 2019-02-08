44 кандидата в президенты, зарегистрированные в ЦИК. ПОЛНЫЙ СПИСОК

Как сообщает Цензор.НЕТ, таким образом за кресло главы государства планируют бороться:

Игорь Шевченко (президент благотворительной организации "Успешная Украина", самовыдвижение)

Сергей Каплин (нардеп, субъект выдвижения - "Социал-демократическая партия"),

Валентин Наливайченко (экс-глава СБУ, субъект выдвижения - "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость")

Виталий Скоцик (экс-председатель Аграрной партии, самовыдвижение);

Андрей Садовый (мэр Львова, субъект выдвижения - "Объединение "Самопомич")

Евгений Мураев (нардеп, субъект выдвижения - партия "Наши")

Анатолий Гриценко (субъект выдвижения - партия "Гражданская позиция")

Виталий Куприй (нардеп, самовыдвижение)

Геннадий Балашов (предприниматель, субъект выдвижения - партия "5.10")

Ольга Богомолец (нардеп, самовыдвижение)

Александр Шевченко (нардеп, субъект выдвижения - партия "УКРОП")

Роман Насиров (экс-глава ГФС, самовыдвижение)

Юрий Бойко (нардеп, самовыдвижение)

Олег Ляшко (нардеп, субъект выдвижения - "Радикальная партия Олега Ляшко")

Аркадий Корнацкий (нардеп, самовыдвижение)

Александр Вилкул (нардеп, субъект выдвижения - "Оппозиционный блок - партия мира и развития");

Юлия Тимошенко (нардеп, субъект выдвижения - "Всеукраинское объединение" Батькивщина ")

Дмитрий Добродомов (нардеп, субъект выдвижения - "Общественное движение" Народный контроль ")

Александр Мороз (пенсионер, субъект выдвижения - "Социалистическая партия Александра Мороза")

Илья Кива (субъект выдвижения - Социалистическая партия Украины);

Руслан Кошулинский (субъект выдвижения - Всеукраинское объединение "Свобода");

Александр Данилюк (самовыдвижение)

Сергей Тарута (нардеп, субъект выдвижения - партия "Основа")

Владимир Зеленский (партия "Слуга народа")

Инна Богословская (самовыдвижение);

Игорь Смешко (экс-глава СБУ)

Юрий Деревянко (нардеп, субъект выдвижения - партия "Воля")

Николай Габер (председатель Патриотической партии Украины, самовыдвижение)

Роман Безсмертный (самовыдвижение)

Виктор Бондарь (нардеп, субъект выдвижения - глава партии "Возрождение").

Сергей Носенко (самовыдвижение)

Виктор Кривенко (нардеп, субъект выдвижения - политическая партия "Народный рух Украины")

Сергей Кривонос (субъект выдвижения - политическая партия "Воины АТО")

Руслан Ригованов (самовыдвижение)

Андрей Новак (субъект выдвижения - политическая партия "Патриот")

Василий Журавлев (субъект выдвижения - политическая партия "Справедливость")

Юрий Тимошенко (нардеп, самовыдвижение)

Петр Порошенко (действующий президент Украины, самовыдвижение)

Юрий Кармазин (экс-нардеп, самовыдвижение)

Юлия Литвиненко (телеведущая, самовыдвижение)

Александр Ващенко (самовыдвижение)

Владимир Петров (политтехнолог, самовыдвижение).

Дмитрий Гнап (экс-журналист, выдвинутый партией "Сила людей")

Александр Соловьев (лидер партии "Розумна сила")

Напомним, выдвинутый партией "Сила людей" экс-журналист Дмитрий Гнап и лидер партии "Розумна сила" Александр Соловьев стали последними зарегистрированными кандидатами на выборах президента Украины 31 марта.

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