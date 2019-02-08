44 кандидата в президенты, зарегистрированные в ЦИК. ПОЛНЫЙ СПИСОК

Как сообщает Цензор.НЕТ, таким образом за кресло главы государства планируют бороться:
- Игорь Шевченко (президент благотворительной организации "Успешная Украина", самовыдвижение)
- Сергей Каплин (нардеп, субъект выдвижения - "Социал-демократическая партия"),
- Валентин Наливайченко (экс-глава СБУ, субъект выдвижения - "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость")
- Виталий Скоцик (экс-председатель Аграрной партии, самовыдвижение);
- Андрей Садовый (мэр Львова, субъект выдвижения - "Объединение "Самопомич")
- Евгений Мураев (нардеп, субъект выдвижения - партия "Наши")
- Анатолий Гриценко (субъект выдвижения - партия "Гражданская позиция")
- Виталий Куприй (нардеп, самовыдвижение)
- Геннадий Балашов (предприниматель, субъект выдвижения - партия "5.10")
- Ольга Богомолец (нардеп, самовыдвижение)
- Александр Шевченко (нардеп, субъект выдвижения - партия "УКРОП")
- Роман Насиров (экс-глава ГФС, самовыдвижение)
- Юрий Бойко (нардеп, самовыдвижение)
- Олег Ляшко (нардеп, субъект выдвижения - "Радикальная партия Олега Ляшко")
- Аркадий Корнацкий (нардеп, самовыдвижение)
- Александр Вилкул (нардеп, субъект выдвижения - "Оппозиционный блок - партия мира и развития");
- Юлия Тимошенко (нардеп, субъект выдвижения - "Всеукраинское объединение" Батькивщина ")
- Дмитрий Добродомов (нардеп, субъект выдвижения - "Общественное движение" Народный контроль ")
- Александр Мороз (пенсионер, субъект выдвижения - "Социалистическая партия Александра Мороза")
- Илья Кива (субъект выдвижения - Социалистическая партия Украины);
- Руслан Кошулинский (субъект выдвижения - Всеукраинское объединение "Свобода");
- Александр Данилюк (самовыдвижение)
- Сергей Тарута (нардеп, субъект выдвижения - партия "Основа")
- Владимир Зеленский (партия "Слуга народа")
- Инна Богословская (самовыдвижение);
- Игорь Смешко (экс-глава СБУ)
- Юрий Деревянко (нардеп, субъект выдвижения - партия "Воля")
- Николай Габер (председатель Патриотической партии Украины, самовыдвижение)
- Роман Безсмертный (самовыдвижение)
- Виктор Бондарь (нардеп, субъект выдвижения - глава партии "Возрождение").
- Сергей Носенко (самовыдвижение)
- Виктор Кривенко (нардеп, субъект выдвижения - политическая партия "Народный рух Украины")
- Сергей Кривонос (субъект выдвижения - политическая партия "Воины АТО")
- Руслан Ригованов (самовыдвижение)
- Андрей Новак (субъект выдвижения - политическая партия "Патриот")
- Василий Журавлев (субъект выдвижения - политическая партия "Справедливость")
- Юрий Тимошенко (нардеп, самовыдвижение)
- Петр Порошенко (действующий президент Украины, самовыдвижение)
- Юрий Кармазин (экс-нардеп, самовыдвижение)
- Юлия Литвиненко (телеведущая, самовыдвижение)
- Александр Ващенко (самовыдвижение)
- Владимир Петров (политтехнолог, самовыдвижение).
- Дмитрий Гнап (экс-журналист, выдвинутый партией "Сила людей")
- Александр Соловьев (лидер партии "Розумна сила")
Напомним, выдвинутый партией "Сила людей" экс-журналист Дмитрий Гнап и лидер партии "Розумна сила" Александр Соловьев стали последними зарегистрированными кандидатами на выборах президента Украины 31 марта.