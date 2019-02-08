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08.02.19 15:56

44 кандидата в президенты, зарегистрированные в ЦИК. ПОЛНЫЙ СПИСОК

Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов в президенты - их 44 человека.

44 кандидата в президенты, зарегистрированные в ЦИК. ПОЛНЫЙ СПИСОК

Как сообщает Цензор.НЕТ, таким образом за кресло главы государства планируют бороться:

Напомним, выдвинутый партией "Сила людей" экс-журналист Дмитрий Гнап и лидер партии "Розумна сила" Александр Соловьев стали последними зарегистрированными кандидатами на выборах президента Украины 31 марта. 

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