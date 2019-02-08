Сытник: Обвинительный акт против Онищенко будет направлен в суд в ближайшее время

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на пресс-конференции сказал директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, представляя отчет работы Бюро за второе полугодие 2018 года.

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Сытник также сообщил, что по "газовому делу" в суд уже направлено дело в отношении двух лиц.

"Детективы расследовали дело должным образом. Доказательства собраны", - сказал он.

27 июля 2018 года НАБУ сообщило, что завершило расследование в отношении Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа.

По версии следствия, в период с января 2013-го по июнь 2016-го члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд, в результате чего "Укргаздобыча" понесла убытки на более чем 740 млн грн.

Среди фигурантов дела, кроме Онищенко, указанные его мама, 75-летняя Инесса Кадырова, и адвокат Валерий Постный – в прошлом бизнес-партнер Игоря Коломойского.

5 июля 2016 г. Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу и в настоящее время находится в розыске.