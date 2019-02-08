Украинская крылатая ракета "Нептун" поступит на вооружение в 2020 году

Об этом в интервью Цензор. НЕТ сообщил генеральный конструктор – генеральный директор КБ "Луч" Олег Коростелев. Столичное КБ "Луч" является разработчиком отечественного высокоточного ракетного комплекса "Вільха", а также комплекса крылатых ракет "Нептун".

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По словам Коростелева, сейчас уже проведено два успешных пуска "Нептуна", крайний из которых состоялся 5 декабря прошлого года. "Дистанция практического применения ракеты составляет 300 км, то есть это полностью закроет интересующую нас акваторию Черного и Азовского морей", - уточнил генеральный конструктор.

Олег Коростелев напомнил, что, помимо наземного варианта базирования, "Нептун" будет размещаться также на воздушной и морской платформах. "В качестве воздушного носителя "Нептуна" выбран самолет Су-24М… Морской платформой будет ракетный катер "Лань", - рассказал Коростелев.

Он добавил, что в 2019 году начнется проектирование варианта воздушного базирования "Нептуна". Переход к практическому исполнению ожидается в следующем году. "В течение следующих двух лет мы должны завершить разработку корабельного комплекса", - сообщил Коростелев.

По его словам, создание наземного варианта "Нептуна" обойдется приблизительно в $20 млн. Причем в мире не существует примеров разработки ракетных комплексов за такие ограниченные ресурсы и в столь сжатые сроки.

Ранее президент Петр Порошенко рассказал, какие еще варианты украинского высокоточного оружия будут испытываться в 2019 году.