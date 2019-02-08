ЦИК зарегистрировала 109 наблюдателей на выборах президента от международных и иностранных организаций

Соответствующее решение Центральная избирательная комиссия приняла на заседании в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Комиссией зарегистрированы 18 наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ.

Фамилий граждан Российской Федерации, ранее фигурировавших в СМИ как возможные претенденты в наблюдатели от ОБСЕ, в списке зарегистрированных наблюдателей нет.

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Кроме того, зарегистрированы 13 наблюдателей от Общественного союза "Международное сообщество по правам человека", 49 от Международной неправительственной организации "Canadem", 7 – от Национального демократического института международных отношений, 1 – от Всемирного конгресса украинцев, 12 – от Украинского конгрессового комитета Америки и 9 – от Германии.

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Таким образом, как отметили в ЦИК, по состоянию на 8 февраля зарегистрировано 109 наблюдателей от иностранных и международных организаций.