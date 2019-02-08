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08.02.19 16:27

Офицер ВСУ, перевозивший психотропное вещество амфетамин, задержан в Одессе, - военная прокуратура. ФОТО

В Одессе задержан военнослужащий одной из воинских частей ВСУ, перевозивший сильнодействующее наркотическое вещество.

наркотики

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

8 февраля во время поверхностного осмотра, на железнодорожном вокзале г. Одессы, во внутреннем кармане куртки офицера правоохранителями выявлен и изъят полиэтиленовый сверток с двумя пластиковыми капсулами, в которых находилось психотропное сильнодействующее вещество "амфетамин", весом около 15-20 грамм.

Офицер ВСУ, перевозивший психотропное вещество амфетамин, задержан в Одессе, - военная прокуратура 01

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Офицера-наркодельца задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Офицер ВСУ, перевозивший психотропное вещество амфетамин, задержан в Одессе, - военная прокуратура 02

Военной прокуратурой задержанному лицу планируется уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК Украины, и готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

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