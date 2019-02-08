Нардеп от БПП Березенко планирует подать иск о "защите чести" против Гриценко на 2,5 млн грн

Об этом он заявил 8 февраля на пресс-конференции в Киеве, информирует Depo.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Я официально заявляю, что я подам иск на Анатолия Гриценко в защиту своей чести, достоинства и деловой репутации. Не буду оригинальным - сумма этого иска будет такая же, как и залог - 2,5 млн грн", - заявил Березенко.

Все выигранные в суде средства он намерен отдать на нужды армии.

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"Пусть это будет долго, но какая-то (воинская) часть обязательно получит дополнительное финансирование, возможно бронежилет, каску или то оснащение, которого у них не было до 2014 года", - подчеркнул нардеп.

7 февраля кандидат в президенты Анатолий Гриценко на одном из телеканалов заявил, что его соперник Петр Порошенко якобы дал указание выделить 2 млрд грн на подкуп избирателей. Одним из организаторов такого "подкупа" Гриценко назвал Сергея Березенко.

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Напомним, выборы Президента в Украине назначены на 31 марта 2019 года. Избирательная кампания стартовала 31 декабря 2018 года.