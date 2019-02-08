Депутаты большинства фракций обратились к Гройсману с требованием прекратить финансировать "Белавтодор"

Об этом сообщил инициатор обращения, депутат от ВО "Свобода" Юрий Левченко.









Народные депутаты требуют от главы правительства отменить все решения по использованию бюджетных средств для финансирования дорожно-строительных компаний холдинга "Белавтодор".

Белорусская государственная компания, которая может иметь поддержку со стороны России, которая в настоящее время проводит масштабную экономическую экспансию на украинском рынке, получая от правительства заказ на ремонт и строительство важнейших автодорог.

Также нардепы предлагают Владимиру Гройсману провести всестороннюю объективную проверку возможной причастности государственных служащих и должностных лиц "Укравтодора" к лоббированию интересов иностранных компаний в освоении значительных государственных заказов на выполнение ремонтно-строительных работ в Украине.

В "Свободе" заявляют о необходимости защитить как экономические, так и политические интересы Украины в отношениях с государственным белорусским бизнесом, учитывая недружественные шаги Республики Беларусь на международной арене. Как отмечают народные депутаты, речь идет о последовательной поддержке Беларусью позиции Кремля по всем украинским вопросам, а также о блокировании важных для Украины резолюций, в частности в ООН.

Есть и чисто экономическая причина необходимости пересмотреть тендеры, которые получил "Белавтодор". Миллионы украинцев эмигрируют за границу в поисках работы, а власть тратит средства госбюджета на создание рабочих мест в Беларуси. Строительство дорог не является "критическим импортом", которому невозможно найти альтернативу.

"Сегодня власти Беларуси являются по сути вассалом Кремля, марионеточной властью, выполняющей подавляющее большинство указаний российской власти.

В частности, мы это видим на внешне политической арене. Очевидно, что нельзя передавать государственные средства стране, контролируемой нашим прямым врагом. И здесь вопрос не только денег, но и того, каким образом эти компании будут работать в Украине. Нельзя исключать диверсии. Или сознательную плохую работу - банальная укладка некачественных дорог, поскольку это может быть выгодно Москве ", - отмечает Юрий Левченко.



Как сообщалось, на проблему экономической экспансии белорусских компаний обратил внимание лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок. Он отметил, что в то время, когда официальный Минск неоднократно выражал поддержку российской агрессии и аннексии территории Украины, украинская власть позволяла государственным белорусским компаниям свободно работать на рынке и получать рекордные контракты. Так, 2018 году компании холдинга "Белавтодор" отдали победу в 14 тендерах на строительство и ремонт дорог в Украине на общую сумму более 1,5 млрд гривен. Эти средства фактически выводятся из страны, а Украина теряет рабочие места.